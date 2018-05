Pruudi meelespea: millised ilurutiinid tuleb varakult kalendrisse panna?

Tartus asuva Võlumaa ilusalongi juhataja Marika Liik räägib lähemalt, millised need iluprotseduurid on ja millal tuleb millega alustada.

Tulevane pruut peaks arvestama, et näohooldus koos naha sügavpuhastusega tuleks kosmeetikus teha vähemalt kuu enne pulmakuupäeva. Kuu varasemalt tehtud sügavpuhastus annab nahale mõnusa hingamise ja tagab, et õigel päeval nahk säraks.

Marika Liik annab pruutidele soovituse teha enda juuksuri ja kosmeetiku juures proovisoeng- ja meik vähemalt 2-3 nädalat enne tähtsat päeva. «Pruudi jaoks on see suurepärane võimalus katsetada erinevaid välimusi ja stiile ning annab hea vaate, mis sobib kõige paremini ning millise välimusega pruut end ka kõige mugavamalt tunneb.»

Kümme päeva enne pulmi juuksetooni värskendada on piisav aeg – mitte liialt vara ega hilja. Näiteks kuu varem võib toon pruudi jaoks juba tuhmiks muutuda ja kel on kiire juuksekasv, võib ka juurtel väljakasvu märgata. «Värskendatud juuksevärv tuleb väga hästi välja pärast kahte kolme pesu, mil värvipigment on juustesse imendunud ja toon muutub loomulikumaks. Seega, kümme päeva enne pulmi juukseid värvida, on täpselt paras aeg,» ütleb Liik.