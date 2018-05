Tippkirurg Peep Pree selgitab: mida teada enne, kui plaanid rinnaoperatsiooni?

3. Rinnaoperatsioon ja imetamine – kas rinnaimplantaadid on raseduse ajal takistuseks?

Loomulikust venitusest tulenevalt on tõenäoliselt kõikidel kirurgidel kogemus, et rinnasuurendusoperatsiooni läbinud patsientide rinnakuju ei ole pärast laste imetamist enam nii püstjas ja ilus, kui oli enne rasedust. Seda põhjusel, et rinnaimplantaadid venitavad lisaraskusena nahka imetamisperioodil rohkem (kuna rindu on proteesi panekul juba venitatud). Lihase all (vs osaliselt lihase all olev protees vs lihase peal olev protees) olev protees venitab nahka küll vähem, kuid võib harvadel kordadel tekitada nn topelt rinna efekti. Lihase peale paigutatud proteesidel esineb aga rohkem loomulikku vajumist. Rinnaoperatsiooni meetodi kohta vaata punkti 5 või Clinica veebilehelt .