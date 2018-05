Sõbranna.ee moeblogi: riietu nagu Eurovisiooni-Elina

Kapselgarderoobist ja selle plussidest oleme varem rääkinud. Eesmärk on luua garderoob, mille esemeid saab omavahel muretult kombineerida, riidekapis sorimisele ei kulu terve päev ja «mul ei ole midagi selga panna» ei kuulu enam igapäevasesse sõnavarasse.

Lisaks oma väärtusliku aja kokkuhoiule on lemmikesemete leidmine kasulik ka keskkonnale, sest kaob vajadus pidevalt uute asjade järele ja trendidega kaasas käimine ei ole enam nõnda aktuaalne teema. Jah, kapselgarderoobi kontseptsioon lubab väikestes kogustes trendiesemeid, aga selliseid, mida saab juba olemasolevaga kombineerida.

Elina Nechayeva stiil on valdavalt naiselik ja väljapeetud ja tõestab kenasti, et kui oled leidnud esemed, mis sulle sobivad, tasub neile kindlaks jääda.

Elina pilte uurides jäid meile eriti silma 1 kott, 1 sall ja 1 nahktagi. Kolm eset, mida saab hästi omavahel kombineerida ja lisaks saab nende kõigiga ka eraldi komplekte luua.

FOTO: Instagram / Postimees

Mitmel Elina fotol hakkab tema käevangus silma erkkollane särav käekott, mis sobib ühtmoodi hästi kandmiseks nii lõhkiste teksapükste kui ka kleidi ja mantli kombinatsiooniga.

Lisaks käekoti rõõmsameelsele värvitoonile on see praktiline ka just suure mahutavuse poolest.

Elina ise kommenteerib kollast käekotti nii: «Kollane kott on mul juba aastaid ning see on üks mu lemmikutest. Sinna mahuvad ilusti noodid ja arvuti ning ma olen väga õnnelik hea kvaliteedi üle, mis lubab raskeid asju kotis kanda. Koti värv on rõõmsameelne ning sobib suurema osa minu garderoobiga.»

Kollase käekoti kõrval võib piltidel märgata Elina kaelas heledat ruudumustrilist salli, mis töötab hästi nii mantli kui nahktagiga. Kollase käekotiga koos moodustab sall toreda värvikombinatsiooni.

Uurisime Elinalt, miks see sall talle nii armas on. «See sall on soe ja stiilne ning mulle meeldib, et sobib paljude riideesemetega. Selle salli ja kotiga juhtus ükskord äpardus: mõlemad määrdusid pastakatindiga kokku ning keemilises puhastuses öeldi, et sellest lahti ei saa. Mõned päevad hiljem jäin ma nii-öelda puhastava vihma alla. Kui kott ja sall ära kuivasid, olid nad täiesti puhtad.»

FOTO: Instagram / Postimees

Nahktagi on küll üks riideese, mis võiks olla iga tüdruku parim sõber, sest sobib kandmiseks nii pükste, kleitide kui seelikutega. Universaalne ese, mis ei lähe kunagi moest ja kestab aastaid. Julgemad kandjad võivad mängida ka tagi värviga ja lisaks klassikalisele mustale katsetada näiteks tumerohelist või hoopis punast varianti.

Nahktagi on ka üks Elina meelisesemeid. «Nahktagi on üks mu lemmikutest garderoobis, seda saab eri riideesemetega kombineerida, nii lihtsamate kui ka pidulike outfit'idega.»