Psühholoog Kätlin Konstabel: kui tahad, et su lapsed oleksid tulevikus õnnelikes suhetes, siis...

2018. aasta veebruaris avaldati ajakirjas Journal of Youth and Adolescence uuring, kus fookuses oli noorte suhtlemisega seotud oskuste ja päritolupere mõju esimestele suhtekogemustele. Uuringus osales 974 teismelist, kelle keskmine vanus jäi kaheteistkümne eluaasta kanti. Küsiti nende endi suhtlemisoskuste kohta – enesekehtestamine, tähelepanelikkus, soojus, koostöö ja oskus selgeid sõnumeid edastada – ning samuti nende päritolupere kohta. Taheti teada, kuidas noored hindasid oma vanematekodu emotsionaalset kliimat ja vanemlusoskusi. Kui noored olid saanud peaaegu kahekümneseks, küsitleti neid uuesti. Seekord sihiga teada saada, kuidas on neil endil paarisuhetes läinud – kuidas on läbisaamine partneriga, millised on tunded partneri vastu, kuidas tuleb välja konstruktiivne probleemi- ja konfliktilahendus, kas on olnud füüsilist või verbaalset vägivalda.