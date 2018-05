Kolm põhjust, miks su näonahk vajab kibuvitsaseemneõli

Kibuvitsaseemneõli on pungil vitamiinidest, antioksüdantidest ja rasvhapetest, mis teevad jume imeilusaks. Pure Wow selgitab lähemalt, miks see nahale nii hästi mõjub.

Kibuvitsaseemneõli tehakse kibuvitsa seemnetest, nagu ka nimi ütleb. Selles on palju A- ja C-vitamiini, antioksüdante ja asendamatuid rasvhappeid, mis aitavad niisutada tundlikku nahka ja taastavad selle särava jume ilma vistrikke tekitamata.

Kibuvitsaseemneõli sobib hästi akne korral, sest see vähendab arme ja niisutab nahka, aga ei ummista poore.

Armide vähendamiseks võid kasutada kibuvitsaseemneõli paikselt, pannes seda vatitikuga otse probleemsetele kohtadele. Tänu rasvhapetele on see hea vahend hüperpigmentatsiooni vähendamiseks, naha rahustamiseks ja niisutamiseks.

Juuste kahususe vähendamiseks kanna veidi õli juukseotstesse. Juuksed lähevad kiiresti läikivaks ja siledaks. Kibuvitsaseemneõli on kuivõli, mis tähendab, et see imendub kiiresti ja ei tee juukseid rasuseks.