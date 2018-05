Emadepäeva rajaja Helmi Mäelo ajas Eesti naistel «pead segi» ning ässitas pudeli vastu üles

Helmi Põld, kes sellal vedas noorsooliikumist, nägi aktiivses tüdrukus potentsiaali. Tema juhendamisel pani Helmi Pett kokku oma esimese kõne karskuse teemadel, et see Noorsoo Rahvusliku Liidu kongressil ette kanda. Neiu hinges küpses kindel veendumus, et kogu halvas on süüdi vaid alkohol. Kui seda poleks, oleksid kodud õnnelikumad.