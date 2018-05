Viis märki, et sa peadki praegu üksi olema

Vallalise staatusel ei ole midagi viga, kui sa ei ole tegelikult suhteks küps. Enne tuleb endaga tööd teha ja oma elu paika saada. Powerful Mind toob välja viis põhjust, miks tasub enda sidumisega oodata.

Sa ei tunne end sugugi enesekindlalt. Pahatihti loodetakse, et partner annab enesekindlust juurde, sest tema ju toetab ja teeb komplimente, mis enesehinnangut tõstavad. Paraku ei ole see tõsi. Enesekindlus tuleb seest, mitte väljastpoolt ja ainult sina ise saad enda kallal tööd teha, et seda tõsta.

Sa ei ole rahul oma elukoha või tööga. Esiteks on selge see, et õnnetul inimesel on raskem endale kaaslast leida. Teiseks võib olla, et pead kolima ja ei saa end niipea kellegagi tõsisemalt siduda.

Sa ei armasta iseennast. Kui sa ei pea endast lugu, võib paarisuhe sinu enesehinnangut veelgi kahjustada. Nii võib olla, et klammerdud oma partneri külge ja sõltud temast liiga palju. Kui ta peaks lahkuma, ei jää sulle midagi järele. Õnnelik ja enesega rahulolev inimene ei vaja teist inimest selleks, et endast hästi arvata.

Sul on lihtsalt igav. Kui sinu elu on väga üksluine ja selles puudub pinge, võid valesse suhtesse astuda pelgalt selleks, et midagi toimuks. See ei ole õige. Igavus pole põhjus, miks kellegagi suhet arendada. Tee midagi teisiti – õpi midagi uut, vaheta trenni, otsi uusi väljakutseid. Kui elu muutub, võid kohata inimest, kes sulle päriselt sobib.

Sa otsid omale hingesugulast. Iga uue inimesega kohtudes mõtled, et äkki tema ongi see Õige, sinu hingesugulane. Selline suhtumine näitab, et sa ei ole püsisuhteks tegelikult valmis. Küsi endalt raskeid küsimusi. Milline elu pakuks mulle kõige suuremat rahuldust? Millise inimesega oleks mul meeldiv koos olla? Kus võiks sellist inimest kohata? Kui sulle meeldib mingi teatud elustiil, siis ümbritse end sellega ja tee sellest oma osa.