Kuidas puhastada sekslelusid?

Me kõik teame väljendit «Sa oled see, mida sa sööd». Tegelikult võiks seda mõtet edasi arendada selleni, et me oleme kõik see, millega me kokku puutume ja eriti just see, mida kasutame seespidiselt. Sellepärast ei tasu kunagi alahinnata mõju, mida avaldavad meie tervisele nii ebakvaliteetsed kui ka puhastamata sekslelud.