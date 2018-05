Normaalne Norman: naistega on tihti samamoodi nagu autodega!

Kas ma peaks mehele ütlema, mitu partnerit mul enne teda olnud on? Jutu sees tuli siin hiljuti peaaegu välja, aga ma igaks juhuks juhtisin teema mujale, sest tundus, et ta hakkas imelikku nägu minema. Mis sa arvad, Norman? Ma küll tahaks mehe kohta teada, ja seda ka, mitmendale kohale ma paigutun.

See ongi naiste probleem, et nad tahavad kõike teada. Uurite ja puurite oma partnerit, kuni ta muud ei saa kui välja rääkida, et, kullake, okei, oli kuuskümmend kolm tüdrukut enne sind, sest mul on ilusad sinised silmad ja musklis käed, ja sina oled seal alumises kümnes, aga meeldid mulle ikkagi, sest sa lased mul kuttidega jalkat käia vaatamas, ja kui väga paremat seksi vaja on, eks ma siis petan sind. Mees sel hetkel ise mõtleb, et, noh, oli küll raske, aga võtsin ennast naise soovil kokku ja rääkisin kõik ära, küll ma olen tubli! Naine ise aga võitleb juba pisaratega ja laseb kohe tulla sellise lahkuminekukõne, millist ei ole ristirahva kõrvad veel kuulnud.

Nii et, ei, sa ei taha tegelikult teada tõde. Sa ei taha tegelikult üldse mitte millegi kohta tõde teada, aga eriti ei taha sa seda teada oma kallima partnerite kohta. Ja vastupidi on sama lugu, sa ei taha seda rääkida ka.

Vaata, kui sa just ei olnud süütu nunnake, kui ta su leidis, tuleb sellest rääkimisest mingi jama. Meestele üldiselt ei meeldi oma auto endise omaniku peale ka mõelda, rääkimata siis pruudi kunagisest elust. Oli mis oli, ma tean ise ka, et ta on juba sada tuhat maha sõitnud, ma ju näen odomeetrit, ma ju ei saa ignoreerida seda mõlgikest pagassiluugil, aga see ei tähenda, et ma ilmtingimata detaile teada tahaks.