Normaalne Norman õpetab: kuidas Tinderis rohkem match'e saada

Noh, selline peen ja ilus värk on muidugi tore ja palju õnne, et sa oma elu nii õigesti elanud oled, et selliseid asju endale lubada saad. Mina aga arvan, et mehi pigem pelutavad naised, kellega liiga palju tööd on. Mul on sinusuguseid pruute olnud küll ja lõpuks on kõik suhted surnud selle lihtsa asja kätte, et daam istub enamuse ajast ilusalongis ning mulle lihtsalt ei jätku enam aega. Ning kui ikka õnnestub teda lõpuks näha, pole omavahel mitte millestki rääkida.