Kiire nipp, kuidas pintsakut kandes saledam välja näha

Käiste üleskäärimise poolt räägib veel üks põhjus: nimelt teeb see sind näiliselt saledamaks, kirjutab Pure Wow.

Kuna randme ja küünarnuki vaheline käsivars on käe kõige peenem osa, tasub seda esile tõsta. Nii viib see fookuse ära keskkohalt või õlgadelt, mida sa ei soovi rõhutada.

Seetõttu tasubki kanda kas kolmveerandpikkusega varrukaid või need ise ära keerata, et käed tuleks rohkem nähtavale. Pane tähele, et nõnda kannavad jakke ka väga paljud stiiliikoonid.