Millenniumilaste veider seksitrend

Asja uurib Londoni University College, kus on algatatud projekt Next Steps. Uurijad on leidnud, et tänapäeva noored ootavad esimese seksiga kauem kui generatsioonid enne neid. Uuring jälgis 16 000 inimest, kes olid sündinud ajavahemikus 1989–1990 ja seda alates ajast, kui nad olid veel 14-aastased.

Mis võib olla trendi taga? Võiks ju arvata, et sotsiaalmeediavõrgustike ajastul on lihtsam kui kunagi varem suhteid luua. Tegelikult aga hoiab sotsiaalmeedia meid lahus. Psühhoanalüütik Susanna Abse sõnul on porno üleküllus andnud inimestele ebarealistliku arusaama sellest, milline seks on või peaks olema. «Millenniumilapsed on üles kasvanud hüperseksuaalses kultuuris, mis on pannud neid intiimsust kartma,» ütles Abse. «Noori hirmutab, et ilusate kehadega naised on alati seksiks valmis ning meestel on alati erektsioon. Nad kardavad, et ei suuda eeldusele vastata ning neid häbistatakse.»