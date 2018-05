Teadlased: karsklased surevad nooremalt

Holahan leidis, et kõige kõrgem suremus oli nende inimeste seas, kes polnud elus tilkagi alkoholi võtnud. Järgnesid alkoholilembesed inimesed ning nimekirja lõpus olid need, kes tarbisid alkoholi mõõdukalt – 1824 osalejast surid vaid 41 protsenti mõõdukatest alkoholitarbijatest vara, võrreldes 69 protsendi mittejoojatega. Uuring viitas, et isegi kõvadel joojatel on lood varase suremusega paremad (61 protsenti) kui täiskarkslastel.

Üks võimalikke põhjendusi, miks see nii on, võib olla see, et joomine ja sotsiaalsed suhted käivad üldiselt käsikäes. Sotsiaalsete suhete hoidmine aga on eluliselt oluline meie vaimse ja füüsilise tervise heaks, eriti siis, kui saame vanemaks.