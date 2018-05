Naine oma kehast: mees tahab liha, mitte konte!

Mingil ajahetkel tekkis minu ellu meesterahvas, minust 12 aastat vanem ning huvitav persoon, kellega sai absoluutselt kõigest rääkida. Olin kõrvuni armunud! Tema nii-öelda päästis minu – tegi mulle väga lihtsalt selgeks, et olen see, kes olen ning tegelikult on minu keha ilus – parajalt kurve ja silmailu. Õppisin tänu temale oma keha armastama ning julgesin ka rohkem näidata.

Nüüd on sellest möödas 20 aastat – olen 45-aastane ning kannan skinny teksaseid kui tahan, panen selga põlvedeni seeliku ilma igasuguse pingutuseta (miniseelik on jätkuvalt no go) ja üldse käin riides nii, nagu soovin – ei jälgi trende ega moodi. Olen piisavalt vana teadmaks, milline on minu keha, mida pean varjama ja mida esile tooma. Ja kellele ei meeldi – see ärgu vaadaku. Minu keha on selline nagu on – aeg-ajalt mõtlen, et võiksin olla kõhnem, aga milleks. Mees tahab liha, mitte konte – nagu ütles minu kadunud vanaema!