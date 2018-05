Lugeja tõdeb: ainus, kes ei näe, et näen hea välja, olen ma ise...

Nii palju, kui mäletan, olen alati pestud ja värvitud, ükskõik, kas on kuhugi vaja minna või mitte. Juuksed, küüned, varbad korras. Trennis käin neli-viis korda nädalas, et keha ka saaks koormust.

Kogu aeg on mul midagi valesti või palju või vähe (rinnad nagu kivid sokis, enda arust paks või ribid nagu kanal, silmad väiksed ja huulejoon kulunud jne). Noorena ei põdenud ma kunagi kaalu pärast, kui, siis ainult suurte rindade pärast. Millest tänaseks on jäänud rippuvad taksikõrvad...

Tänaseks on lugu selline, et 30.04 oli mul mandlieemaldusoperatsioon ja kui sa süüa ei saa ja rääkida on valus, pole mul viis päeva olnud aega otsida vigu või kritiseerida ennast ja ausalt öeldes ei taha ka. Nüüd muretsen oma keha pärast, pigem tema heaolu pärast: et ta ikka jaksaks olla söömata ja et tal paha ei oleks.