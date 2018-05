Lugeja tunnistab: hakkasin alla võtma alles siis, kui armusin

Kogu oma elu jooksul pole ma oma keha töödelnud ja kujundanud. Algselt noorena olingi sale. Pärast esimest sünnitust kaal taastus kiirelt, kuid teine sünnitus, mis oli 32aastasena... Siis tuli taastumine raskemalt, kuid paari aastaga olin jälle sale ning omas kaalus.

Minu keha juures alati olen rahul olnud juustega ja rindadega. Rinnad pole väga väiksed ja pole ka suured. Ning vaatamata sellele, et olen kolm last rinnaga toitnud, siis olen väga rahul, et neil on omadus pringina näida. Kuid jah, kolmas sünnitus mis oli 40aastasena, röövis minult saleduse.

Veel kaheksa kuud tagasi olin ma 12 kilo raskem. Keskkoht käest ära... Kui kunagi olin S või M number, siis nüüd olin jõudnud suurusesse XL. Kohutav, kuid hämmastav lugu on selles, et mu elukaaslane jumaldas täidlaste vormidega naisi ja kogu aeg lootis, et ma võtan kaalus juurde aina rohkem. Kuid mu kaal hakkas tõusma alles pärast seda, kui me lahku läksime. Iga kord, kui kohtusime, imetles ta mu täidlust.

Ma ei olnud uhke, et kaalusin 74 kilo, kuid ei teinud selleks ka midagi. Olin ahastuses iga kord poes riiulist teksaseid valides. Mälu ju mäletab, et olin väiksem... ja nii ma alatedlikult valisin riideid poes väiksemad, ja pidin ikka ja jälle minema vahetama numbri võrra suuremaks oma valiku.

Ma ei olnud uhke oma keskkoha ega käte üle. Rinnapartii ka suurenes, täna on see jälle tavaline B number.