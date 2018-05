17 kevadist hetke Harry ja Meghani pulmadest: kuidas istuda, astuda ja miks pole pääsu valgest pitsivahust

Kuna pruut on ameeriklanna, siis oodatakse, et kimp on nende traditsioonide kohaselt suurem ja luksuslikum. Brittidel on tavaks väiksemad buketid. Palee on viidanud, et sinna saavad olema köidetud lilled, mis õitsevad mais. Kindlasti on kimbus pojenge, kuna need on Meghani lemmiklilled, aga ka roose, sõrmkübaraid, pöögilehti ja kaseoksakesi.

Kombekohaselt asetatakse kuningakojas pruutkimp Westminster Abbey kõrval oleva tundmatu sõduri mälestusmärgile. Kuna pulmad ei toimu Londonis, siis kas pruut kasutab ameerikalikku kommet see üle õla vallaliste naiste sekka visata?