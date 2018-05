«Naistejutud». Viis deiti ja kaks pulma

Milline on suhe endast noorema mehega? Millised on ägedad kohtingud? Milline on läbi aegade kõige lahedam deit? Kuidas üldse deite leida? Räägime ka pulmadest ja sellest, kuidas neid on kõige mõistlikum korraldada - kuidas teha nii, et iga lehma lellepoeg end külalistenimekirja ei pressiks, kuidas jääda eelarve sisse ning mis juhtub, kui su pulmas on kogemata kaks pulmatorti.