Vaata järele: «Naine pole sünnitusmasin!»

Eesti ühiskonna suurimaks väljakutseks on nimetatud iivet. Eestlaste rindejoon ei asu mitte streigikomiteedes, vaid magamistoas! Igasse peresse vähemalt kolm last! Nii kõlavad loosungid.

Tänavusel emadepäeva konverentsil «Naine pole sünnitusmasin!» uurime, kellel lasub vastutus Eesti rahva püsimajäämise ees – kas üksnes naistel? Kas Eesti naise roll ongi lapsi sünnitada või on tal õigus eneseteostusele ka väljaspool kodu? Millest sõltub naise soov ja valmisolek emaduseks? Kuidas teha nii, et naine sooviks pühenduda laste kasvatamisele, saamata seejuures külge «sünnitusmasina» silti? Kas naisel on õigus ka mitte emaks saada?