Noor kudumigeenius Kristel Kuslapuu: alla 300 euro ma kampsunit müüa ei saa

Noor kudumigeenius Kristel Kuslapuu on särava originaalsusega endale maailma moepealinnades juba nime teinud. Kodupublik saab tema fantaasia- ja värviplahvatust näha selle aasta Kuldnõela galal, mille nominent ta on.

«Kõrvalseisjal on muidugi raske mõista, miks käsitöö õiglane hind nii kõrge on,» räägib Kuslapuu. « Alla 300 euro ma ei saa oma kampsunit müüa. Seal on palju tegureid – ajakulu, lõngad, sada asja mängib rolli. Ja see on ainulaadne asi. Inimesed saavad aru asja väärtusest. See pole lihtsalt kampsun, vaid kunstiteos.»