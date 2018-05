Politsei arreteeris USAs autoga suguühtesse astunud mehe

Sarnastest juhtumitest on varemgi juttu tehtud. 2014. aastal väitis Washingtonis elav Edward Smith, et on seksinud 700 autoga ning et ta tunneb naiste asemel just masinate poole tõmmet. Samuti väitis mees toona, et ta on olnud suhtes helikopteriga ning kaotas oma süütuse VW Beetle’ile.