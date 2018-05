Loore Linnu elu mängureeglid. Miks tuleb unistustega ettevaatlik olla?

Laps ei teagi ju veel, misasi on unistamine ja ta ei mõtle, kas see ka täide läheb. Lapse reaalsus on suhteliselt ühene – selles on kõik võimalik. Teatud ajani ta isegi ei taju seda, et lennata igaüks ei saa, rääkimata sellest, et ta ei tule selle pealegi, et kosmonaudiks hakata on ka kaunis keeruline. Ta ei arutle selle üle sekunditki. Lapse maailm on imepärane, kuni elu sekkub...

Mida vanemaks laps saab, seda rohkem kärbib ühiskond ta tiibu. Laps õpib, et tuleb olla nagu teised ja mitte teistsugune. Unistused kaotavad tähtsuse, ununevad. Koos kasvamisega toimub sobitumine ühiskonda. Mida raskematesse oludesse laps sünnib, seda vähem oskab ta varsti üldse tahta midagi erilist või suurt. Mis unistusi saab olla lapsel, kellel on sageli kõht tühi või puudub kodu hoopiski. Tema unistab soojast voodist ja heast toidust. Nii kurb.

Ja mida aeg edasi, seda vähem on inimestel üldse mingeid unistusi. Elatakse nagu sügavas unes, elu möödub kuidagiviisi, on töö ja rutiin, pereelu ja kohustused, palju muresid. Siis saabub vanadus ja mõeldakse, oh, oleksin tahtnud seda ja seda, aga näe, ei saanud. Aga võib-olla ei märganud unistada? Elupäevade sisse mahuks tegelikult palju, palju rohkem, kui inimene julgeks jääda veidike lapsemeelseks, oskaks rõõmustada, teeks midagi ootamatut, kartmata ebaõnnestuda, ja julgeks unistada. Unistaks kohe suurelt. Siis ei ole ka elu igav nagu kruvi keere, et muudkui veereb siledalt ühes suunas, ühtviisi sile ja ühtviisi igav. Ei pea olema nii!

Miks on unistused vajalikud?

Unistamine on tegelikult iseenda maailmapildi loomine. Sellesse saab kujutleda kõike, mida soovid saada, mida igatsed, mida tahad teha või saavutada. See võib olla täiesti ebareaalne, aga ilus, täiuslik. Unistustel ei ole piire ega piiranguid.

Unistamine on väga isiklik asi, sa ei pea oma mõtteid kellegagi jagama, kui ei taha. Lihtsalt unistad ja kõik. Kui nad teaksid, kui palju sa unistad, siis nad ütleksid, et elad «pea pilvedes». No ja siis. Ja miks mitte! Ise elan, ise unistan!