Birgit Jõgeva: naised, ärge virisege!

Pole olemas naist, kellele sobiks absoluutselt kõik selga. Teile võib mõne sõbranna näol nõnda tunduda, kuid tegelikult pole see nii. Erinevad lõiked ja suurused ei eksisteeri maailmas ilmaasjata. Põhjus, miks just kõik riided ei istu hästi selga, on tegelikult lihtne. Enamik rõivatööstuse ettevõtteid disainib oma tooteid viisil, et neid saaks valmistada võimalikult efektiivselt võimalikult suurele hulgale inimestele. Teisisõnu on tegu masstoodanguga. See omakorda seab piirangud lõigete valikule, materjalivalikule ja -kvaliteedile. Kuna aga Eesti turg on väike, siis seda valdabki enamasti masstoodang.

Seega, kui sulle masstoodang ei sobi, siis mis oleks lahendus? Hakata ise õmblema? Käia välismaal? Jah, mõlemad variandid on head, kuid meie rõhuksime ikkagi lõikele. Sellest saab kõik alguse. Vale lõikega rõivas ei kaunista kedagi, olgu ta siis pikk või lühike, paks või peenike, noor või vana, mees või naine. Enamasti kuuleme poes «Mul on nii suur kõht!» või et «Mul on õudsed jalad!» ning kuigi me oma kliendi väitega alati ei nõustu, taandub alati kõik lõikele. Rõhutades oma keha tugevusi või juhtides tähelepanu mujale, on lõpptulemus õige mudeli puhul alati sama: tasakaalus tervikpilt.

Miks ma kutsun üles mitte virisema? Sest hästiistuva ja õiges suuruses rõivaesemega saab palju ära teha. Virisemine tekitab endale ja teistele ainult meelehärmi. Virisemine on mõttetu aja- ja energiakulu, mis sind kuhugi ei vii. Kui, siis sammukese depressioonile lähemale.

Selge, sa arvad, et sul on suur pepu. Kas see on liigsest söömisest või said sa alles lapse või on sul mõni tervisemure või kas see tagumik on üldse päriselt ka nii suur nagu sa väidad – see pole meie asi, ja tegelikult pole see kellegi asi. Hea saab alati välja näha. Peamine on mitte vahtida seda ühte murettekitavat punkti oma kehal, vaid leida mõnus riideese, mis aitab sinust luua tervikliku pildi, mis annab edasi sinu päris loomust ja tõelisi voorusi. Veame kihla, et need on monumentaalsemad kui sinu õlad, puusad, tagumik või mistahes kehaosa, millega sa parasjagu rahul pole.

Ma ei väida, et mingi kindla seeliku või püksipaariga on võimalik oma pepu 5 numbrit väiksemaks muuta, seda saavutab endiselt vaid trenni ja õige toitumisega. Ma tahan öelda hoopis, et õigete riietega pannakse see pepu õigesse konteksti. Sinu keha üldvisuaal muutub loogiliseks. Naised, olge julged poes proovima ja katsetama, ega siis kõike pea ära ostma. Ärge võtke hinge, kui mõni ese ei sobi ja kui ka 20 järgmist kleiti, pluusi või püksi ei sobi. Ühesuguseid lõikeid on poes palju ning mingist hetkest omandate juba professionaalse taseme nende vältimisel.

Ärge käige ainult ühesugustes poodides. Ilusaid lõikeid leiab kaltsukast kaubamajani, kiirmoeketist butiigini. Otsustage pigem kvaliteedi ja tegumoe põhjal. Kapis ei pea olema kuu igaks päevaks uus outfit. Ostke pigem vähe ja kvaliteetset ning mängige aksessuaaride ja soenguga.