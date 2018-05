Lapsevanemad, ettevaatust! Levib uus mobiilimäng, mis hirmutab lapsed poolsurnuks

«Kui sa midagi põrandale kukutad, kuuleb ta sind ja tuleb joostes,» kirjeldavad mänguloojad. «Sa võid peitu pugeda kappi või voodi alla. Sul on viis päeva.»

Hoolimata märgistusest, et tegemist on mobiilirakendusega, mis sobib lastele alates 12. eluaastast, saab mängu arvustusi lugedes ja treilerit vaadates kiiresti selgeks, et tegemist on õudusmänguga, mis võib ka täiskasvanud inimese poolsurnuks ehmatada, rääkimata siis lastest.

«See mäng on nii õudne,» kirjutab üks inimene, eks seda proovis. «Kuigi Granny nägu pole iseenesest väga jube, mõtled sa pidevalt sellele, kus ta on, ning see on õõva tekitav.»

Neilie Johnson kirjutab mänguarvustuste küljel Common Sense Media, et lapsevanematel on oluline teada: tegemist on tasuta indy-õudusmänguga, milles sisaldub groteskset kunsti, verd ning jump scare’e (ehk ootamatuid ehmatamisi), mis on tõenäoliselt laste jaoks liiga intensiivsed. Johnson märgib, et mängijat ajab taga «laibataoline Granny verise pesapallikurikaga ja mängijad, kes kätte saadakse, pekstakse kurikaga läbi, nii et veri katab ekraani». Samuti vihjatakse kannibalismile, kuigi mängu kunstiline stiil väldib täielikku realismi.

Samas kirjutavad mõned vanemad kommentaariks, et nende hinnangul on mängu graafiline pool piisavalt ebausutav, et lapsi hirmutada ning tegemist on laste kognitiivset arengut soodustava mänguga – kuigi peaaegu kõik kinnitavad, et ei soovita mängu kartlikele lastele.

Mäng tuli turule möödunud aasta sügisel, kuid juba on vaadatud selle treilerit Youtube'is üle kaheksa miljoni korra ning mängul on kokku Google Play poes üle 10 miljoni allalaadimise.