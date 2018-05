Sünnijärjekord loeb: teisena sündinud lapsed on suurema tõenäosusega kriminaalid

Sotsioloogid, teadlased ja arstid on palju aega pühendanud sellele, et selgeks saada, kuidas mõjutab meie elu see, mitmendana me sündisime. Üks levinumaid teooriaid on keskmise lapse sündroom – see on siis, kui esimesena sündinud lapsel on rohkem privileege, noorimat aga hellitatakse enim ning keskmine tunneb end kõrvalejäetuna.

Nüüd aga on välja tuldud uue uuringuga «Birth Order and Delinquency: Evidence from Denmark and Florida». Teadlased jälgisid Taani ja Florida – kahe täiesti erineva kultuuri – lapsi ning võrdlesid tuhandete vendade eluteid. Üllatuslikult leidsid nad, et teisena sündinud lapsed (eriti poisid) satuvad suurema tõenäosusega seadusega pahuksisse. «Hoolimata väga suurest erinevusest keskkondades, tuvastasime me järjepidevalt: peredes, kus on kaks või rohkem last, määratakse teisena sündinud poistele 20-40 protsenti suurema tõenäosusega koolis distsiplinaarkaristus ja nad satuvad kriminaalõigussüsteemi, seda võrreldes esmasündinud poistega,» kirjutavad teadlased.

Sotsiaalteaduste korrespondent Shankar Vedantam püüdis leide väljaandes NPR selgitada. «Üks võimalikke põhjuseid on vanemlik aeg ja pühendumine,» kirjutab ta. «Nagu varasemateski uuringutes on märgitud, saavad esmasündinud palju segamatut tähelepanu, samas kui hiljem sündinud lapsed peavad vanemliku tähelepanu ja ressursside nimel võitlema.»

«Esmasündinutel on rollimudelid, kes on täiskasvanud,» annab selgituse ka üks uuringu autoritest, Joseph Doyle, kes on MIT majandusteadlane. «Teisena sündinud lastel on aga rollimudelid, kes on kergelt irratsionaalsed kahe-aastased – teate küll, nende vanemad õed-vennad. Mõlemal korral erineb vanemlik pühendumine ning samuti panustavad ka vanemad õed-vennad nendesse erinevustesse, mida me näeme tööturul ja kohusetundetu käitumise vallas. On väga raske neid kahte asja eraldada, kuna need toimuvad samaaegselt.»