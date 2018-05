Kaks söömisharjumust, mis takistavad sul rasestumast

Värske uuring sedastab, et paljud naised vähendavad oma rasestumisšansse, kuna väldivad puuvilju või söövad liiga palju kiirtoitu. Nimelt leidsid Austraalia teadlased, et naised, kes sõid kuus vähem kui kolm puuviljalõiku, pidid 50 protsenti rohkem vaeva nägema, et rasestuda. Analüüsiti ka kiirtoidu rolli ning selgus, et naised, kes sõid kiirtoitu väga harva, jäid rasedaks kuu aega varem, võrreldes naistega, kes andsid kiusatusele järele kolm-neli korda nädalas.

Tegemist on olulise leiuga, kuna aina enam vanemas eas inimesi proovivad lapsi saada. Seejuures on tervislik toidulaud ja kaal võtmeks, kuidas oma šansse parandada. Dietoloogid on aga ka märkinud, et liikvel on palju müüte, mida ei tasuks uskuda – näiteks räägitakse, et puuvilju tasuks rasestumise püüdlustes vältida. «See uuring näitab, et puuviljad pole mitte ainult ohutud, vaid on väga kasulikud, kui naine tahab oma viljakust optimeerida,» ütles erapooletu dietoloog Melanie McGrice. «Puuviljad on täis antioksüdante, vitamiine ja fütokemikaale ning neid ei tohiks panna samasse lahtrisse suhkru ja limonaadidega.»