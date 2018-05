Hiina keelustas Eestiski populaarse lastemultika «gängsterikultuuri» promomise tõttu

Hiina blokeeris populaarse lastemultifilmi «Põrsas Peppa» näitamise, kuna väidetavalt on tegelased saanud väga popiks gängsterite seas, kes nimetavad end internetis shehuiren’ideks ja ütlevad end olevat inimgrupp, kel on võimuvastased vaated. Selgub, et Peppa pilti on kasutatud mitmete vulgaarsete meemide juures.

Global Times selgitab, et tegemist on inimestega, kes on võtnud Peppa end esindava sümbolina omaks ning kes on tugevalt kommunistliku partei vastased. Peppat on kasutatud nii räpilugude kui seksuaalse alatooniga videote juures. Ka on Peppa saanud väga populaarseks tätoveeringuks – paljud kasutajad on lasknud põrsakese oma ihule «nõeluda», samas kui mitmed on otsustanud ajutiste tätoveeringute kasuks, mida müüakse neti teel kümnete tuhandete kaupa.

Pole selge, kas Peppa tsenseerimise taga on Hiina valitsus, kuid mitmed otsiterminid on populaarsetel platvormidel praeguseks keelatud. Hoolimata vastuoludest on «Põrsas Peppa» olnud Hiina laste seas väga populaarne alates 2015. aastast, kui see seal turule jõudis.