«Terav valu lõikab nii, et kaotan tasakaalu...»

Koorin mahla tilkudes vilja ära ja teen sellele paari ampsuga otsa peale. Nüüd tuleb kleepivad käed kuidagi puhtaks saada ja lahendus lainetab otse mu ees.

«Mida sa teed? Sa ei tohi vette minna!» hõikab Rui minu poole sammudes, kui on sigareti lõpetanud. Olen juba põlvist saati vees, kui ta mind nagu väikest last hurjutab.

«Miks, kas on veel midagi viga või?»

«Viga... Eee, sa just sõid ju!»

Ahah, t e m a l t ma seda nüüd küll ei oodanud. Ma tean – üldlevinud tõde on, et täis kõhuga ei tohi minna ujuma ega magama, mis on igati loogiline ja tõestatud fakt. Aga kus on

uurimus selle kohta, et pärast apelsini söömist ei tohi merre minna? Palun ette näidata.

«Ühe apelsini, no kuule nüüd. Seda võid laste hirmutamiseks rääkida,» ei lase ma end blufist segada ja astun paar sammu kaldast eemale. Juba natuke kiusu pärast ka. No mismoodi on see võimalik, et täiskasvanud inimene usub ikka veel vankumatult, et pärast mistahes söömist ei tohi minna vette? Ja sealjuures vahet pole mis vette – vanni, merre, jõkke, kose (või isegi duši) alla sulistama, basseini –, see on k e e l a t u d!

«Palun ära mine,» muutub toon nüüd ühtäkki leebemaks. Kas tõesti? Ja ongi nii – ta päriselt muretseb.

«Hmm. Noh, kui sa seletad mulle ära, miks, ja seda päris faktidega, siis ma ei lähe. Kaua ma siis ujuma ei tohi minna, doktor Rui?» tögan.

«See on seotud sellega, et kui su kõht seedima hakkab, siis on seal korraga hästi soe. Ja kui sa lähed vette, siis on väga külm. Ja siis võib nende temperatuuride erinevus tekitada krambi otse kõhus. Ja veel – kui sa sööd, siis kulub kogu kehaenergia selle lagundamisele ja nii pole sul energiat näiteks kaldale ujuda, kui midagi juhtuma peaks,» seletab ta ülitähtsalt. Sama tooniga nagu enne – nagu väikesele lapsele.

«Ahah. Ja mis saab siis, kui ma näiteks lihtsalt vett joon? Kas see on ka ohtlik? Sest see ju teatavasti ka seedub ja tekib temperatuurierinevus ja...» Ühelt poolt ei taha ma kiusu jätta ja teiselt poolt on huvitav kuulata, kuidas noormees oma vanematelt õpitud hirme nüüd mulle tsiteerib.

«Sa ise just jõid ka mõni aeg tagasi ühe väikese õlle ära, kui kaua sa siis vette ei tohi minna?»