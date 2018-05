5 sodiaagimärki, kes mängivad kallima südamega, et armastust proovile panna

Kui sa kahtlustad, et su kallim mängib sinuga tahtlikult, siis võib põhjus olla tema sodiaagimärgis. YourTango nimetab viis märki, kes ei oska ilma mängimata hakkama saada.

Kaksikud

Kaksikud on sündinud võrgutajad ja see, et sa oled suhtes, ei tähenda sinu jaoks, et flirt peaks lõppema. Sa ei pea end ilmtingimata mänguriks, aga sul on kombeks näidata kallimale kord külma, kord sooja maski. Sa oled inimene, kes leiab kõigis midagi armastusväärset, seega pole ju päriselt sinu süü, et sa sellesse nunnusse ettekandjasse sekundiks ära armusid?

Kaalud

Kaalude jaoks on armastus põhjus, miks igal hommikul üles ärgata. Sa ei kannata suhtes ühtki ebakõla, seega kehitad sa õlgu pingete peale ka siis, kui peaksid neid ehk lahendama. Sa aga tahad lihtsalt oma kallimat õnnelikuks teha, seega oled valmis vältima igasuguseid kokkupõrkeid.

Skorpion

Skorpion on suhtes olles väga intensiivne - ja nii sulle meeldibki. Sa tahad, et teie vahel lõõmaks kirg. Samas on sul ka salalik pool. Me kõik saame aru, et sa tahad vaid oma südant kaitsta, aga see mäng, kus sa keelad kallimale lähedust ja sunnid teda selle nimel kõva vaeva nägema, on väsitav ja ei aita kedagi. Sa pead õppima olema haavatav.

Ambur

Amburi jaoks on suhtes vaid üks oluline asi - see peab olema võimalus õppida. Kui sa tunned, et ei arene inimesena, siis tõenäoliselt ei jää sa selle kallimaga kauaks kokku. Sinu suurim hirm on jääda kellestki sõltuvaks ning sul tekib ahistatud tunne ka siis, kui partner tegelikult sind ei piira. Sa usud, et parim viis kellestki üle saada on kellegi järgmise all, seega astud sa sageli suhtest välja põhjusel, et oled leidnud kellegi järgmise.

Kalad