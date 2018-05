Armastad naeratada? Viis põhjust, miks töö rõivakaupluses sobib just sulle

Millised plussid on töötamisel rõivakaupluses, seda uurisime Põldma Kaubanduse ASi värbamisspetsialistilt Kärolin Varblaselt.

Sa saad iga päev teistele inimestele rõõmu tuua

Enamikus rõivakauplustes on saalis töötavad inimesed müügikonsultandi rollis, mis tähendab palju enamat kui kaubaga tegelemist ja kassa taga klientide ootamist. See roll tähendab väga personaalset teenindust ja ootuste ületamist. Kliendi soe vastu võtmine, temaga koos vajaduse välja selgitamine, professionaalina õigete toodete valimine, moenõustajana komplektide kokku panemine ja kabiiniteeninduse pakkumine – see kõik annab võimaluse jätta kliendile meeldejääv emotsioon. Hea tuju saamiseks ei peagi alati kaugele maale puhkama sõitma, võib ka lihtsalt lähimasse kaubanduskeskusesse positiivseid emotsioone koguma tulla. Naeratus ja hea tuju on aga nakkav – nii peegelduvad sinu antud positiivsed emotsioonid ka sulle endale tagasi.

Sa oled oma töös hea, aga sa tahad saada suurepäraseks

Valime oma ettevõttesse tööle säravate silmadega inimesi, kes tahavad teenindaja töös areneda ja saada aina paremaks. Aitame ja suuname üksteist igapäevaselt, samuti toimuvad meil teenindus- ja müügikoolitused, brändi- ja teksakoolitused. Meil ei otsita valmis inimesi, vaid sära ja tahet areneda. Mulle meeldib öelda, et kõik uued inimesed ettevõttes peaksid olema väiksed švammid – leidma eeskujud ja mentorid, kellelt kõigilt saab õppida nende parimad oskused, et need siis švammina endasse imeda ning läbi selle saada ise veel paremaks.

Sa tahad teha kiiret karjääri ja oled valmis selle nimel pingutama

Jaekaubandussektor pakub suurepäraseid karjäärivõimalusi, sest valdkond areneb kiiresti ja vajab uusi inimesi, edutamiseks valitakse aga inimesi enamasti ettevõtte seest. Näiteks meie ettevõttes saab alustada müügikonsultandi rollist, kasvada edasi vanemkonsultandiks, kaupluse juhataja asetäitjaks, juhatajaks või koguni kontorisse. Kõik uksed on valla, kui endas sära ja tahet jätkub! Jaekaubanduses on palju näiteid keskastme ja tippjuhtidest, kes on alustanud müügisaalist.

Sulle meeldib, kui sind ümbritsevad erinevad inimesed

Töökollektiivi sobimisel ei ole olemas õiget või valet vanust. Vanus on ainult number, palju olulisem on see, kes sa inimesena oled. Tiimiliikmed peavad ennast üksteisega hästi tundma – nii ollakse motiveeritumad ja sihikindlamad. Tahaksime, et meie inimestel oleks juba hommikul tõustes nägu naerul teadmisest, et tulemas on põnev päev meeldivate inimestega.

Sa otsid tööd, millest saadud kogemus sulle edaspidi kasuks tuleb ka teistel erialadel

Soovitan kõigil tudengitel ja õpilastel, kellel suvel rohkem aega tekib, pühendada osa sellest ajast kogemustepagasi täiendamisele. Kõige rohkem jääb käeulatusse teenindusega seotud ametikohti ja need ongi kõige rikastavamad.