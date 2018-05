Meghan Markle'i vend saatis printsile kirja: pole veel hilja pulmad ära jätta!

Thomas kirjutas printsile käsitsi kirja, milles kinnitab, et nende kahe pulm on kuninglike pulmade ajaloo suurim viga. Ta kirjeldab Meghanit kui äratõusnud, rahaahnet ja pealiskaudset naist, kes teeb kuningliku pere väärtustega vaid nalja. Vend näeb Meghanil süüd, et nende isa pankrotistus, kirjutab Independent. Thomas lisab: «Praegu pole veel liiga hilja, et pulmad ära jätta.»