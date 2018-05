«Seksi ja linna» unelm: Sarah Jessica Parker tegi baaris kohatud fännile välja

29. aprillil astus Parker New Yorgis asuvasse Left Bank baari, kus oli äsja leti ääres Cosmopolitani tellinud prantsuse turist. Näitlejanna nägemisest šokeeritud turist astus Parkerile ligi, et öelda, kui suur tema fänn ta on. Seejärel suundus prantslane oma kohale tagasi. Peagi turistile ulatatud Cosmopolitani märkas ka Parker, kes teenindajalt ka endale sama joogi tellis ning mõlemad joogid maksis.