Mis on «orbiidil hoidmine» ning miks see suhtlustrend on erakordselt õudne?

Nii, nagu on «vaimutamisega» (ghosting), on ka «orbiidil hoidmiseks» vajalik, et üks inimene suhtes teise elust kaoks. Erinevalt «vaimutamisest» aga ei kao see inimene sinu elust täielikult, vaid hüppab aeg-ajalt su ellu taas sisse, tavaliselt kasutades selleks sotsiaalmeediat. Orbiidi-vennad (ja –õed) hoiavad sinuga justkui ühendust, kuigi neil pole mingit kavatsust suhet edasi arendada. Nad tahavad näidata, et on sinust jätkuvalt huvitatud, kuid mitte piisavalt, et päriselt asjast asja saaks.