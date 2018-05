Taimetark soovitab. Ülikasulik petersell on tõeline imetaim, värskuse ja roheluse kehastus

Eestis kasvatatakse leht- ja juurpeterselli, toiduks ja ravimiseks tarvitatakse ka seemneid.

Päritolu ja mütoloogia

Peterselli kodumaaks peetakse idapoolset Vahemere kallast, Inglismaal hakati teda kasvatama 16. sajandi keskpaiku. Levinud on ta paljudes maades, kultuursorte on mitmeid. USA-s on ta üks enam kasutatavaid köögivilju.

Teadaolevalt tunti ja tarvitati peterselli juba Vanas Kreekas ja Roomas. Talle olid omistatud mitmed maagilised omadused, nagu näiteks kaitsvaks saatjaks olemine teispoolsusse minekul, kaitse pakkumine rändurile teekonnal ja sõjamehele sõjas. Ka kasutati teda rituaalides, millega edendati viljakust ja pereõnne. Kreekas pandi võitjate kroonimisel pähe petersellipärg ja sõjavankreid vedavatele hobustele söödeti teda toidus.

Usutakse, et kodus, kus kasvab petersell, on kodu energiatase kõrgem, seal ei levi haigused, on hoitud suhted ja suurem osa romantikal, et petersell kaitseb maja ja elanikke needuse eest, tervendab alkoholismist, avab südamed. Petersell on tugev ja hea taim, mille kasvatamine ei ole kuigi keeruline, sest ta ei vaja kasvamiseks väga erilist pinnast, küll aga rohkesti valgust.

Sisaldab palju kasulikku

Kasulike ainete komplekt petersellis on aukartustäratav. Sisaldab väga palju C-vitamiini, teisi vitamiine, karotiini, rohkelt A-vitamiini, mineraalaineid, väävlit, räni, koobaltit, seleeni. Rauda sisaldavad petersellilehed viis kuni kümme korda rohkem kui enamik köögivilju, palju on kaaliumi, kaltsiumi, fosforit. Magneesiumisisalduselt jääb alla vaid spinatile. Petersell on suurepärane loodusliku klorofülli allikas, üks kimp peterselli peaks olema kodus iga päev käepärast võtta. Süüa kas toorelt, teena või toitudele lisatuna. Sama ka seemnete kohta – nende kasutegur on samuti suur.

Taimravis tunnustatud ürt

Ta mõjub puhastavalt näärmetele, kaasa arvatud ajuripats, kilpnääre, neerupealised, lümfid, eesnääre, vähendades nende turseid. Puhastab hingeõhku ja hävitab suuõõne baktereid. Ta on nõrk antibiootikum ja tugevdab immuunsüsteemi.

Ka on ta looduslik antihistamiin – aitab allergia, astma, löövete, peavalu korral – kui veres on liiga kõrge histamiini tase. Olles nn hapnikutootja rakkudele, stimuleerib petersell südame tööd, arterite ja kapillaaride tervist, alandab kõrget vererõhku. Puhastab põit ja soodustab neerude tööd, on vereloome stimulaator, looduslik abimees igasuguste põletike korral. Peterselli kasutamine soodustab nägemise paranemist. Aitab liigestevalu ja reumaga kimpus olevaid, närvipõletiku ja veenilaiendite korral.

Petersell on väga hea seedimist soodustav vahend. Ta leevendab spasme, vabastab gaase. Loodusliku diureetikuna vabastab keha liigsest veest, vähendab toitumisest tekkinud vaevusit. Seda teadsid juba vana-vanaemad, kes jõid igal õhtul tassi peterselliteed. Petersell on tugev antioksüdant ja ergutav ürt, mis peaks kuuluma vähihaigete menüüsse.

Seega on tegemist tõelise loodusliku arstirohuga, mis on tegelikult kõigile ju nii hõlpsasti kättesaadav. Hea teada: peterselli söömine pärast küüslauku kaotab suust ebameeldiva lõhna.

Hiina meditsiinis

liigitatakse ta sooja iseloomuga taimede hulka. Maitse: terav, mõru, soolane. Organid: magu, põrn, neer. Toime: parandab seedimist, vähendab mürke toidumürgituse korral.

Soodustab urineerimist: vedelike seiskumine, ülekaal, neerukivid, urineerimisraskus.

Vähendab niiskust-kuumust: kõrvapõletikud, kuulmislangus. Kasutamine: maitsetaimena, teena.

Peterselliteed võib teha nii kuivatatud kui värsketest lehtedest. 1 tassi kohta 1 tl ürti või näpuotsatäis lehti. Lasta tõmmata, juua lonkshaaval. Mõju ilmneb väheke pikemal tarvitamisel, aga seedimist soodustab kohe.

Kulinaarne nauding