7 viisi, kuidas muutub su keha, kui sa ei seksi

Puberteediikka jõudes hakkab su keha eeldama, et iga teatud aja tagant saad sa füüsilist lähedust. Keha on valmis aktiivseks sugueluks. Aga kui sa pole pikka aega seksinud, reageerib sellele ka su keha ning sellel võib olla suisa tõsiseid tagajärgi, kirjutab Daily Net.

Seks on üks parimaid stressimaandamise meetodeid ning su keha tunneb leevendust peaaegu koheselt. Kui sa aga oled pikka aega olnud «kuival», siis see tähendab, et sa ei saa ka stressi nõnda maandada ning võid märgata, et ärritud pisimategi asjade peale.