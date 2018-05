Ülinoorusliku vanaema üllatav ilusaladus

Gina avaldas, et tema märkamatu vananemise põhjus on tõenäoliselt selles, et ta hoiab plastikust kauge kaarega eemale. Nimelt ei joo ta kunagi plastikpudelitest ega söö toitu plastkarpidest. «See, et ma olen seest ja väljast nii naturaalne, ongi mind noorena hoidnud,» vahendab Story Trender naise sõnu.

Ginal on neli last: James (27), Casey (25), Cody (22) ja Summer (4), lisaks on ta vanaema Jamesi kümnekuusele tütrele.

«Ma hoian plastikust nii kaugele kui võimalik,» ütles Gina. «Plastik sisaldab kõiksuguseid kemikaale. Ma ei kasuta isegi plastikkilet oma toidu mässimiseks. See pole sulle hea. Plast mõjutab meie hormoone, mis võib viia viljatuseni, vähini, hormonaalse tasakaalutuse ja kõiksugu asjadeni. On talupojatarkus, et plast ei kuulu meie kehadesse. Muidugi pole võimalik kõiki kemikaale vältida, kuid hea on neid eemaldada oma elust palju võimalik. On lihtne enda eest looduslikult hoolt kanda, toituda taimepõhistest toodetest ja toitudest, mis on ka odavad. Samuti pole ma elus kordagi kohvi joonud. Mu ema ütles alati, et see on sulle kahjulik ja see on vist ainus tema nõuanne, mida ma olen kuulanud. Samuti hoian ma eemale alkoholist ja ei suitseta.»

Ka joob naine päevas vähemalt kaks-kolm liitrit aluselist vett, kuid väldib kraanivett. Ta toitub vaid orgaanilisest toidust, sööb palju mune ja avokaadosid, kuid väldib punast liha, suhkrut, saia, pastat ja kartuleid. Ta käib jõusaalis neli korda nädalas, kuid teeb vaid 10-20 minutit kerget kardiot ja jõuharjutusi, et vormis püsida. «Ma arvan, et kurvid on seksikad,» lisab ta. «Kui naine on liiga musklis või kõhn, kaotab ta oma pehmuse ja nii ta ka vananeb väga kiiresti.»