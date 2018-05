Seitse fraasi, mis aitavad tuvastada nartsissistist kallima

Donna Anderson on just sellise suhte ellujääja. Pärast abielu purunemist sotsiopaadiga rajas ta kodulehe LoveFraud, mis on muutunud populaarseks kohaks, kust leiavad isiksusehäiretega partnerite ohvrid abi. Andersen toob välja mõne fraasd, mis annavad tunnistust, et sul on suhe sotsiopaadi või nartsissistiga. Siin on kasutatud mõlemat terminit samaväärsena, kuna kehtivad nii juhul, kui su partner on nartsissist või ka sotsiopaat.