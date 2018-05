Kuninglik nunnugalerii: printsess Charlotte tähistab 3. sünnipäeva

Printsess Charlotte on prints Williami ja Hertsoginna Kate'i teine laps, troonijärjekorras neljandal kohal. Ta sündis 2. mail 2015 kell 8:34 kohaliku aja järgi St Mary haiglas, Londonis. Charlotte'i täisnimi on Charlotte Elizabeth Diana ja ametlik tiitel Tema Kuninglik Kõrgus, Cambridge'i Printsess Charlotte.

Hoolimata tema vanemate püüetest last meedia eest kaitsta, on ta röövinud avalikkuse südamed ning kujunenud lastemoes stiiliikooniks. Rõivad, mida ta kannab, kaovad poelettidelt hirmkiirelt.

Brand Finance on arvutanud, et oma eluea jooksul kujuneb printsessi väärtuseks 3 miljardit naela.

Jaanuaris hakkas aga printsess käima lasteaias ning 23. aprillil tervitas pisikest venda, prints Louis'd, mis tähendab, et Charlotte pole enam pere noorim laps. Küll aga on ta pere ainus tütar.

Kuningliku traditsiooni kohaselt jagatakse meediale sünnipäeva puhul lastest ametlikke fotosid, kuid sel aastal on otsustanud William ja Kate selle vahele jätta. Põhjuseks on ilmselt tõsiasi, et aprillis nähti Charlotte'i ja George'i nö plaaniväliselt teel haiglasse, lisaks avalikustatakse ilmselt peagi esimene perepilt koos pisikese Louis'ga, kus on kindlasti peal ka õde-venda. See aasta on kuningliku pere jaoks niigi väga kiire ja tegevusterohke, seega püüavad Kate ja William oma lapsi nii pöörase meediakarusselli eest kaitsta.