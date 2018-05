Üllatav varajane raseduse sümptom

Menstruatsiooni ärajäämine, väsimus, tundlikud rinnad või imelikud isud on ilmselt paljudele naistele teada kui raseduse varajased märgid. Küll aga võivad need märgid sõltuvalt naisest ja tema organismist tugevalt varieeruda. Mis on aga kõigil rasedatel ühist? Aktiivsem vereringe.