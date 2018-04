Sodiaagi saladused: 6 kõige igavamat sodiaagimärki

Tõde on see, et inimesed sageli mõistavad teisi sodiaagimärgi põhjal hukka - me peame teatud märke ägedamaks ja teisi mitte nii toredateks. Siin mängib suuresti rolli meie isiklik kogemus. YourTango reastab sodiaagimärgid, mis panevad meid koheselt mõtlema, et tegemist on igavate inimestega.

Veevalaja

Pärast Veevalaja ajastu saabumist pole me neist suuremat kuulnud. Kindlasti on mustmiljon põnevat Veevalajat, kuid igaüks meist arvab, et Veevalaja ei suuda teha muud kui niisama hängida ja olla igav. Nende käitumist peetakse kerglaseks ning seda võib päriselus tõlgendada kui igavust.

Kaalud

Kaale seostatakse tasakaaluga ning arvatakse, et Kaalud on nii praktilised, et neil puudub igasugune kujutlusvõime. Kaalud teeb aga tõeliselt igavaks nende intensiivne võime olla passiiv-agressivne. Nad on meisterlikud manipuleerijad, kuid kahjuks ei saa aru, et teised näevad nende käitumise läbi.

Jäär

Jäära pealetükkivus on see, mis inimesed temast eemale peletab. Inimesi ärritab Jäärade veiderdamine ning lõppeks peetakse seda maru igavaks.

Kaljukits

Kes üldse peab Kaljukitse meeles, kui sodiaagist juttu tuleb - välja arvatud sina, kui sa just selles märgis sündinud oled. Kas me üldse teame, milline on tüüpiline Kaljukits? Ei, ja seda seetõttu, et Kaljukitsed ei jäta endast palju jälgi maha.

Kalad

On võimatu ette kujutada, et Kalad teevad veel midagi peale nutmise ja hädaldamise, et vaid saada tähelepanu. See võib meid eemale peletada ning igavusest kooma ajada.

Skorpion