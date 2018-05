Taimetark soovitab. Salapärane seller leevendab stressi ja puhastab keha

Seller kuulub sarikaliste sugukonda ja on laialdaselt viljeldav köögivili ja ka suurepärane maitsetaim. Looduslikult kasvab ta Walesi rannikul, seal on ta erkroheline, kuni 90 cm kõrguseks sirguv ürt, millel on paksud, säravrohelised varred ja krussis servaga lehed. Õitsemise ajal kasvatab ta väikesed säravvalged õied.

Kogu taim lõhnab tugevasti, olles palju aromaatsem kui sugulane- köögivili, mis kasvab aedades. Metsikut sellerit tunti juba keskajal. Euroopas tõid ta oma toidulauale Itaalia talupojad, kes olid ka esimesed sellerikasvatajad. Levis kiiresti ja muutus populaarseks toiduaineks.

Ajalugu

Arvatakse, et seller on väga vana kultuurtaim, mida tunti juba ammu, nii umbes 3000 aastat, kui ta veel köögiviljana kasutusel ei olnud. Vanas Egiptuses, Kreekas ja Roomas kuulus ta rituaaltaimena leinatalituste juurde, seal oli kombeks ümbritseda surnuid tugevasti lõhnavate läikivate sellerivanikutega.

Egiptuses on leitud hauakambrist lootoslilledest ja sellerilehtedest valmistatud pärjaga kaunistatud muumia. Hiljem pärjati olümpiavõitjaid mitte ainult loorberi-, vaid ka selleripärjaga. Ei ole teada, kas oli tegemist loodusliku selleriga või juba kultuurtaimega. Ka Roomas oli sellerist pärg au sees kõrvuti loorberipärjaga, millega austati lauljaid ja luuletajaid, kui need olid võitnud võistluse. Tänapäeval on seller kreeklastele õnne sümboliks ja temaga kaunistatakse eluruume.

Köögiviljana kasvatati sellerit esmalt Itaalias, keskajal kodunes ta kloostriaedades. See oli lehtseller, mis looduslikust palju ei erinenud. Praegu kasvatatakse sellerit kõikjal, sageli kõrvuti peterselliga.

Mitu sellerit

Kultiveeritakse kolme sellerit: lehtseller, mis oli kõige varem tuntud, sellest arenes keskaja lõpuks välja varsseller ja siis ka juurseller.

Varsseller oli kuni kasutuselevõtuni Itaalias mujal Euroopas kaunis tundmatu kultuur, siis aga levis ta kiiresti ka mujale. Varsseller ei moodusta arvestatavat juureosa, toiduks tarvitatakse tema väljaveninud ja u 3-4 cm laiusi õrnu pleegitatud lehevarsi. Pleegitamiseks kuhjatakse lehekodariku ümber mulda, valguse eest varjatuna muutuvad varred eriti õrnaks ja neid süüakse toorelt, tõelise toortoidu delikatessina. On aretatud sorte, kus varred tihedalt üksteise vastu paiknedes valguse ära varjavad, jäädes õrnaks ja heledaks. Selliselt kasvatatakse sellerit peamiselt Ameerika Ühendriikides, Inglismaal, Jaapanis ja Itaalias.

Teine tähtis selleriteisend on juurseller (Apium Graveolens var. Rapaceum), mis arenes Itaalias 16. sajandil ja on nüüd levinud kogu maailmas. Kesk- ja Ida-Euroopas on ta üks tähtsamaid talviseid juurvilju, näiteks Hollandis kasvatatakse ja süüakse sellerit rohkem kui porgandit ja kaalikat. Selleri juur on ilus ümmargune, alt harunev, koor on pruunikas, sisu natuke pehme, vahel õõnsustega. Juur sisaldab mineraalaineid, lehtedes on väga kõrge kaltsiumisisaldus, leidub palju vitamiine, eriti vitamiin E-d. Eeterlikud õlid annavad kogu viljale erilise maitse ja lõhna. Juurviljades on rohkesti pektiini.

Kasulik