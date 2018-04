6 suurepärast ideed, kuidas ema emadepäeval rõõmustada

Otse südamest

FOTO: Pixabay

Ilus dekoratiivne karp, mille saab täita komplimentide ning heade sõnadega, aitab ka kõige raskemad päevad mööda saata. Sa võid teha lausa kingituse terveks ülejäänud aastaks – iga päev võib avada ühe paberi. Kui sul on raske alustada, siis miks mitte näiteks kirjutada: «Ema, sinu tehtud pannkoogid on maailma parimad!», «Ma olen tänulik selle eest, et sa austad mu otsuseid ka siis, kui sa neid ei poolda.» või «Aitäh ema, et sa usud minusse siis, kui ma ise enam ei usu.»

Alternatiiv: me võime näidata oma tegude ja kinkidega, kui palju me kellestki hoolima, ent on midagi, mida iga ema tõenäoliselt liiga vähe kuuleb. Kolm lihtsalt sõna: «Ema, ma armastan sind!» Otse südamest tulnuna võivad need sõnad tähendada rohkem kui ükskõik milline muu kink.

Õppige midagi uut

FOTO: Pixabay

Kuidas kõlab jooga, ehete meisterdamine, meigikoolitus, marjul käimine või rabamatk? Kas sa oled mõnda proovinud või ehk tasuks mõni ette võtta? On teada fakt, et joogaga tegelevatel inimestel on lihtsam lõõgastuda. Samasugune mõju võib olla ka rabamatkal või lihtsalt metsas marjul ja seenel käimisel. Ehk on su emal mõni salasoov, mida ta on alati tahtnud õppida aga milleni ei ole jõudnud? Kas selleks võib olla ehete meisterdamine, meigikoolituse läbimine või mõne võõrkeele omandamine?

Alternatiiv: mõtle sellele mida sina ise oskad ning ehk saad seda emale õpetada. Kui sa räägid näiteks väga hästi mõnda võõrkeelt, võid seda tutvustada. Kui sa oled pikalt joogas käinud, saad kindlasti mõned põhiharjutused ise ette näidata. Oluline pole ju kõige meistritasemel omandamine, vaid koos ajaveetmine.

Puhkepäev

FOTO: Pixabay

Öeldakse, et emaks olemine on töö, millest ei saa kunagi puhata. Tegelikult aga on ka kõige tublimal emal vaja endale puhkust lubada. Broneeri emale õhtusöök restoranis ja öö spaas, nii et ta ei pea muretsema ei söögitegemise ega kodu korrashoiu pärast. Maitsev hommikusöök kaunis kohvikus ning mõni meeldiv kehahoolitsus on kirsiks tordil.