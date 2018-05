Neli nippi, kuidas tekitada väljas süües vähem prügi

Uurisin kokteilikoolitusel baarmenilt, kas tema hinnangul on kõrred jookide nautimiseks tarvilikud. Ta leidis, et mugavuse mõttes või ju rohkelt jääd sisaldavasse jooki kõrre panna, aga tegelikult pole kõrs absoluutselt tarvilik. Muidugi, inimesed, kellel käed puuduvad, värisevad või kellel on mingi muu probleem, ei saa kõrreta hakkama. Neid võiks abistada korduvkasutatav kõrs (metallist või puidust), kui keegi teine seda nende eest pesta saab. Kui sina kõrt ei vaja, siis öeldes «Palun üks kokteil ilma kõrreta» ei pea sa mitte midagi rohkem teenindajale seletama.

Võib-olla tead juba ette, et sinu söögikohas tuuakse joogiga ühes suhkrupakk. Teelusikatäies suhkrus on 16 kcal, mille põletamiseks kulub 4 minutit jalutamist. Jäta prügi ja lisakalorid ning loobu suhkru jookidele lisamisest.

Pudeli tootmine ja transportimine on suurimad energiakulud. Kraanivesi on 2000 korda energiasäästlikum variant (vaata uurimistööd siit). Seega, telli alati kraanivett. Võimalusel eelista kraanivett, teed või kohvi kõiksugu pakendatud jookidele. Olen sattunud kohta, kus keelduti kraanivee pakkumisest kohvi kõrvale. Võin end nimetada sealseks püsikliendiks. Saatsin sellele söögikohale ka vastava kirja, kuid mulle ei vastatud mõistliku aja jooksul. Kuni see koht vastavaid muutusi ellu ei vii, külastan teisi kohti, mis keskkonnahoidu väärtustavad. Ettevõtetele taolise tagasiside andmine on oluline, sest klientidel on võimalik suuri murranguid algatada. Ettevõte, kes kliendist hoolib, ka vastab.