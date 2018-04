Just selles vanuses mehed on kõige stiilsemad

Meeste hooldusele pühendunud bränd Braun viis läbi uuringu, kus otsiti vastust küsimusele, mis vanuses mehed on kõige stiilsemad. Selgus, et parima stiilitunde saavutavad mehed 30. eluaastaks.

Kolmekümnendaks eluaastaks on keskmine mees katsetanud kolme habemestiili, nelja juuksestiili, viite riietusstiili ja viite üldist väljanägemist, kirjutab Independent. Uuringus osalenud 2000 mehest kirjeldas 40 protsenti enda stiili kui casual ehk vaba. Vaid üks kahekümnest mehest arvas, et tema stiili kirjeldab kõige paremini sõna «lahe».

Üle nelja mehe kümnest tunnistas, et nende stiil on läbi aja muutunud ning 66 protsendil sõltus see antud ajahetke trendidest. 69 protsenti on oma stiilimuutusi hiljem kahetsenud.