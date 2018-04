Naised abielluvad tõenäolisemalt just selliste meestega

Uuringus osales 5000 täiskasvanut. Uuring näitas, et naised abielluvad tõenäolisemalt meestega, kellel on tugev käepigistus.

Ajakiri SSM-Population Health avaldas uurimuse, kust selgus, et abielumeeste käepigistus oli tugevam kui vallaliste meeste oma. Tulemuste kohaselt on naiste jaoks tugev käepigistus abielu jaoks boonuseks, kirjutab Independent. Uuringu autor professor Vegard Skirbekk selgitas, et naised võivad eelistada partnereid, kes annava aimu tugevusest.

Varasemalt on viidud läbi uuring ka Manchesteri ülikoolis. Sealt selgus, et tugevama käepigistusega isikud on paremad probleemide lahendamises, neil on parem reaktsioon ja mälu.