Kaua peab treenima, et saavutada õnnetunne?

Suurbritannias tehti uuring, milles uuriti treeningu ja vaimse tervise vahelisi seoseid. Selgus, et eufooria tunnet on võimalik saavutada kõigest kümne minutiga.

Täiskasvanud, kes treenisid kolm korda nädalas või rohkem, saavutasid treenides emotsionaalse kõrgpunkti üheksa minuti ja 44 sekundiga. Spordipsühholoog Michael Caulfield selgitab, et kuigi kiire elutempo juures on lihtne mõelda põhjuseid, miks mitte trenni jõuda, siis tegelikult on piir väga õrn, kust mõtteviis muutuma hakkab.