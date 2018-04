Kuidas KonMari meetodiga kodu korda saada?

Korrastamist õppimata ongi see keeruline. Kool ja pere seda ju tihtilugu ei õpeta. Kogu elamine on aga õigete meetoditega korrastatav edaspidi sama segadusega korduvalt kimpus olemata. Segadus kerkib taas esile ekslikult arvates, et kõik on tehtud. Efektiivse korrastamise võti on asjadest vabanemine ja alles seejärel rõõmu tekitavale koha leidmine.