Venemaa esimene ja ülipopp ulmekirjanik Vera Krõžanovskaja suri vaevatuna Tallinnas

V.V. Skrjabin kui pealtnägija on kirjeldanud, kuidas Vera oma romaanid kirja pani. «Sageli keset vestlust jäi ta äkki vait, muutus kahvatuks ja tõmmates käega üle näo, hakkas kordama ühte ja sedasama fraasi: «Kiiresti pliiats ja paber.» Tavaliselt istus Vera Ivanovna tugitoolis väikese lauakese ääres, millele peaaegu alati oli juba valmis pandud pliiats ja hunnik paberilehti. Tema pea nõksatas pisut tagasi ja pooleldi suletud silmad olid suunatud ühele kindlale punktile. Äkki hakkas ta kirjutama paberile vaatamata. See oli tõeline automaatne kirjutus… Selline transiseisund kestis tavaliselt 20 kuni 30 minutit, mille järel Vera Ivanovna tavaliselt poolteadvusetuna kokku kukkus... Iga kord lõppesid need tekstid ühe ja sama allkirjaga: «Rochester». Vera Ivanovna sõnul oli see hinge nimi (või pigem perekonnanimi), kes sisenes temasse seansi ajal.»

Ajaloooline John Wilmot

John Wilmot FOTO: Wikimedia Commons

Mees nimega John Wilmot, krahv Rochester, elas 17. sajandil. Ta oli kuningas Charles II sõber ja lemmik ning tema ajastu üks kõige edevamaid ja vastuolulisemaid tegelasi. Mees sai kuulsaks kergemeelsete salmide, epigrammide, paroodiate ja tabavate satiiride poolest ning andis oma armulugudega kaasaegsetele lõppematut ainest klatšilugudeks. John oli skandalist ja joodik, istus korduvalt trellide taga, kuid sai siis oma patud andeks ja jätkas lõbusat elu kuninglikus soosingus. Temale omistatakse aforism: «Naistele pakub suuremat rahuldust teha meist lolle kui oma armukesi.» Ilmselgelt võis ta selle kokku panna oma isiklikele kogemustele tuginedes.

Võimalik, et kõige tähelepanuväärsem mehe hullumeelses eluloos on see, et vaatamata sellele, et ta magas kellega just juhtus, olgu see siis toatüdruk või mileedi, jäi ta terveks eluks armastama vaid üht naist – omaenda abikaasat krahvinna Elizabeth Malet´d. Mis ei takistanud teda elu lõpul monarhi soosingust ilma jäämast ja 33-aastaselt süüfilisse suremast.

John Wilmoti eluajal oli kõige tuntum tema kirjutatud teostest «A Satyr Against Reason and Mankind» ning see on selleks jäänud tänapäevani. Kõige enam on kasutatud tema kohta sõna «vabamõtleja» ja sama nime kannab ka 2004. aastal vändatud film, milles mr Rochesteri osa kehastas Johnny Depp.

Ülimalt tõetruud ajaloolised romaanid

1886. aastal avaldas Vera Krõžanovkaja Pariisis oma esimese raamatu, ajaloolise romaani «Épisode de la Vie de Tibère» («Tiberiuse elu episood»). Kaanel tekst: kirja pandud meedium Mlle. W.K. poolt, dikteeritud J.W. Rochesteri poolt. Autorinimena kasutas ta varianti Kryzhanovskaia-Rochester hiljemgi. Vera jäi terveks eluks kirjutama prantsuse keeles. Tõlkeid vene keelde lasi ta toimetada teistel.