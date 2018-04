Eksperdid: just see on õige aeg abielluda, et suhe jääks püsima

Emory instituudis korraldatud uurimus selgitas välja, et paarid, kes olid enne abieluranda sõudmist koos rohkem kui kolm aastat, lahutasid palju väiksema tõenäosusega kui need, kes olid koos olnud vaid aasta. Paarid, kes olid koos olnud kaks aastat, lahutasid 20 protsenti väiksema tõenäosusega ja need, kes olid koos üle kolme aasta, lahutasid 50 protsenti väiksema tõenäosusega.

Suhteekspert Jayne Ferguson sõnab, et kahjuks pole võimalik «välja kirjutada» õiget ajahulka, mis garanteeriks, et abielu jääb pidama. «Asi pole mitte tingimata ajas, vaid selles, kui palju te suhtesse selle algusest saadik panustate,» selgitab ta väljaandele news.com.au.

Ferguson ka hoiatab, et võib minna aastaid, enne kui saladused ja probleemid – näiteks perevägivald – välja tulevad. «On ohtlik öelda, et kui me oleme teatud aja koos olnud, siis me ilmselt jäämegi kokku. Tegelikult peaksid kõik paarid nägema vaeva, et teist inimest tundma õppida.»