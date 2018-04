Armukesed, selgapussitamised ja topeltmängud: Windsorite perekonna räpased saladused

Charlesi südamedaam Camilla

Camilla Shand oma emaga aastal 1965 FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Natio/Scanpix

Printsil oli tegelikult südamedaam juba olemas, Camilla Shand. Pikantse kõrvalpõikena – Camilla vaarema oli Charlesi vaar-vaarisa Bertie, hilisema Edward VII armuke. Sõbrad isegi kiusasid neid, et paariminek on seetõttu võimatu. Kiindumust aga see ei seganud. On öeldud, et Camilla on ainus, kelle seltskonnas Charles suudab lõõgastuda ja naljatleda. Või kes suudab Charlesi südamest naerma ajada.

Ent see neidis paraku sobinud, kuna polnud piisavalt sinivereline ja oli juba liiga palju elu näinud. Ka oli ta usutunnistustelt katoliiklane ning jõudnud juba varem silma heita nägusale ja uljale Andrew Parker Bowlesile. Hiljem on väidetud, et Charelsiga ajas neid tegelikult lahku tõik, et prints saadeti otsustavas kurameerimisfaasis merele teenima. Nimelt oli kuninglik pere otsustanud, et prints võiks neile meelepärasema partii teha. Camilla tõlgendas seda huvipuudusena ning abiellus aastal 1973 Parker-Bowlesiga. «Oletan, et ehk ükskord see tühjuse tunne kaob,» kirjutas seda kuuldes Charles kurvalt oma mentorile, Lord Mountbattenile.

Siiski jäid nad Camillaga sõpradeks. Kui Lord Mountbatten aastal 1979 IRA pommiplahvatuses hukkus, otsis Charles just Camilla sülest lohutust. Naise abikaasa oli kuninglike armukeste tavadega tuttav ega pahandanud. Ka tema ise kohtus juba teiste naistega. 1981 aastal abiellus ka Charles – Dianaga. Väidetavalt koos sellega katkes Camilla ja Charelsi füüsiline suhe, ent väga lähedane sõprus jäi.

Ahastuses Diana

Diana ja Charles aastal 1981 FOTO: Ron Bell / AP/Scanpix

Diana tundus alguses olevat vägagi sobiv. On väidetud, et just Philip valis ta välja, pikajalgsed blondiinid olla just tema maitse. Juba esimesel kohtumisel Walesi printsiga jättis ta endast lõbusa, hoogsa ning heas mõttes murevaba mulje. Paraku pidi Charles hilisematel aastel saama tundma, kui mööda nad selle arvamusega panid. Erinevalt temast ei suhtunud Diana nende abiellu pragmaatiliselt, vaid oli tepoolest armunud. Ja «nad elasid õnnelikult elu lõpuni» asemel aga sai ta abikaasa, kes ootas temalt vaid laste sünnitamist ja ilusaks olemist. Ning armukeste tolereerimist.

Tulemuseks oli Diana vaimne kokkuvarisemine. On öeldud, et Diana vaimne meelelaad oligi habras ning et isegi Diana vanaema Lady Fermoy olla üritanud kuninglikku peret selle eest hoiatada, et tegemist on «raske loomuga ebaausa tüdrukuga». Väidetavalt viskus ta Williamit oodates trepist alla, maandudes otse kuninganna jalge ette. Hiljem on väidetud, et mitmed inimesed üritasid Charlesi Diana eest hoiatada.